Κύρια Θέματα Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης

Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά στα Μέγαρα Αττικής, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την μάχη με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μαίνονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε νωρίτερα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σύσκεψης με τη συμμετοχή υπουργών και αρχηγών σωμάτων ασφαλείας για τον συντονισμό των δράσεων στα ενεργά μέτωπα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από σχετικό αίτημα του δημάρχου Γιώργου Γιολδάση.

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 76 άτομα και δύο ζώα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια σε συντονισμένη επιχείρηση το απόγευμα της Τρίτης από παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σημαντική αύξηση κατά 7,3% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, στο πρώτο επτάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Fraport στην επίσημη ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Διεθνείς εξελίξεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφίχθη την Τετάρτη στο Βερολίνο, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαδικτυακή συνάντηση υπό τη φιλοξενία της Γερμανίας με τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα σφυροκόπησαν τη Γάζα ενόψει προγραμματισμένης κατάληψης της πόλης, με το τοπικό υπουργείο Υγείας να κάνει λόγο για «123 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο», ενώ η Χαμάς συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία απέστειλαν επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να επαναφέρουν κυρώσεις κατά του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τη διεθνή κοινότητα.

Η απόδοση του γερμανικού 30ετούς ομολόγου υποχώρησε την Τετάρτη, διορθώνοντας από το υψηλότερο σημείο 14ετίας που κατέγραψε την προηγούμενη ημέρα, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που προκαλούν οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα στην Ευρώπη

Έχασε τη ζωή του ένας εθελοντής πυροσβέστης από σοβαρά εγκαύματα και αρκετά άτομα νοσηλεύονται, εξαιτίας δεκάδων δασικών πυρκαγιών που μαίνονταν την Τετάρτη στην Ισπανία, ενισχυμένες από «σφοδρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες».

Καιρική πρόγνωση

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός την Τετάρτη, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 25°C και 34°C, ενώ αντίστοιχες συνθήκες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24°C έως 34°C.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

