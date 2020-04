Όταν μια περιοχή εγκαταλείπεται από ανθρώπους, για ποικίλους λόγους, η Φύση σπεύδει να καλύψει το κενό, αρχικά με την πανίδα, προοδευτικά με τη χλωρίδα. Το ίδιο συνέβη και δυο περιοχές που βρίσκονται στα δύο άκρα του κόσμου, και η μόνη σχέη μεταξύ τους είναι ο κορωνοϊός.

Απουσία ανθρώπων στην Αργεντινή λόγω καραντίνας, ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Μαρ ντελ Πλάτα, στις όχθες του Ατλαντικού, γέμισε με νέους απίθανους φιλοξενούμενους... δηλαδή θαλάσσια λιοντάρια, που λιάζονται έξω από τα εγκαταλελειμμένα καταστήματα, ενώ στη Χάιφα του Ισραήλ τα αγριογούρουνα έκαναν κατάληψη στα πάρκα της πόλης, προκαλώντας αμηχανία και φόβο σε όσους πολίτες βγαίνουν από το σπίτι...



