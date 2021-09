Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και τις βλέπουμε με τα μάτια μας: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρότατοι τυφώνες, εντατικές πλημμύρες και η μεγαλύτερη και πιο σοβαρή περίοδος πυρκαγιών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αγνόηση της κλιματικής αλλαγής θα επιφέρει μια «ανείπωτη ταλαιπωρία» για την ανθρωπότητα.

Αλλά αν τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα, θα μπορούσε η κλιματική αλλαγή να εξαφανίσει τους ανθρώπους;

Οι επιστήμονες προβλέπουν μια σειρά από καταστροφικά σενάρια εάν η κλιματική αλλαγή δεν διατηρηθεί υπό έλεγχο, αλλά αν εξετάσουμε απλώς τις άμεσες επιπτώσεις, τότε υπάρχουν κάποια καλά νέα. είναι απίθανο να προκαλέσει τον αφανισμό μας.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιο σενάριο σύμφωνα με το οποίο η κλιματική αλλαγή θα εξαφάνιζε τους ανθρώπους», Michael Mann, διακεκριμένος καθηγητής ατμοσφαιρικής επιστήμης στο Penn State και συγγραφέας του βιβλίου «The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet» ανέφερε στη Live Science.

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η κλιματική αλλαγή θα εξακολουθήσει να απειλεί τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων με άλλους τρόπους όπως προκαλώντας έλλειψη τροφής και νερού, κοινωνική κατάρρευση και παγκόσμιες συγκρούσεις, διαπιστώνει η έρευνα.

Οι άνθρωποι αυξάνουν την ποσότητα χρήσης των αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα, μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων και άλλων δραστηριοτήτων. Αυτά τα αέρια παγιδεύουν και συγκρατούν τη θερμότητα από τον ήλιο, προκαλώντας την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη και την αλλαγή του κλίματος πολύ πιο γρήγορα από ό, τι αλλιώς, θέτοντας την ανθρωπότητα σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Luke Kemp, ερευνητικό συνεργάτη στο Κέντρο Μελέτης Υπαρξιακών Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πιθανότατα ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ανθρώπινη εξαφάνιση. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν ένας πλανήτης παγιδευτεί σε έναν ασταμάτητο και στενό κλοιό θέρμανσης και απορροφά περισσότερη θερμότητα από ό, τι χάνει, έως ότου εξατμιστούν οι ωκεανοί του πλανήτη και δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει τη ζωή.

Ευτυχώς, το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι ένα πιθανό σενάριο κλιματικής αλλαγής στη Γη. Για να συμβεί το φαινόμενο, ένας πλανήτης χρειάζεται επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα μερικές χιλιάδες μέρη ανά εκατομμύριο (η Γη έχει λίγο πάνω από 400 μέρη ανά εκατομμύριο) ή μια τεράστια απελευθέρωση μεθανίου, και δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό προς το παρόν, Ο Μπράιαν Καν, ερευνητής στο Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA, δήλωσε στη NASA το 2018.

Ένας τρόπος με τον οποίο η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική κατάρρευση είναι η δυσκολία στην ανεύρεση τροφής. Η θέρμανση του πλανήτη έχει μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ελλείμματος νερού και έτσι της μείωσης των συγκομιδών τροφίμων. Οι απώλειες στην παραγωγή τροφίμων μπορούν να αυξήσουν τους ανθρώπινους θανάτους και να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και κοινωνικοπολιτική αστάθεια, μεταξύ άλλων παραγόντων, που μπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση των θεσμών μας και να αυξήσουν τον κίνδυνο κοινωνικής κατάρρευσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου στο περιοδικό «Climatic change».

Πηγή: livescience