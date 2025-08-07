Κλίμα: Χωρίς νέα ρεκόρ, αλλά ο Ιούλιος παραμένει ο τρίτος πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο Κοπέρνικος

Παρά τη διακοπή της αδιάκοπης αλυσίδας υψηλών θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 βρέθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των θερμότερων Ιουλίων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή παραμένει μια σοβαρή απειλή, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus.

«Δύο χρόνια μετά τον πιο θερμό Ιούνιο στα ιστορικά στοιχεία, η πρόσφατη περίοδος παγκόσμιων ρεκόρ θερμοκρασίας ολοκληρώθηκε — προσωρινά. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus (C3S).

Ιούλιος 2025: Υψηλή θερμοκρασία κάτω από το όριο του 1,5°C

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Ιούλιος του 2025 ήταν μόλις ο τέταρτος από τους τελευταίους 25 μήνες κατά τους οποίους η μέση παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια γης και θάλασσας παρέμεινε κάτω από το όριο του 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, φτάνοντας τον 1,25°C. Η στατιστική αυτή δείχνει ότι, παρά την προσωρινή επιβράδυνση της αύξησης, η συνολική δυναμική της ανόδου της θερμοκρασίας διατηρείται ανησυχητικά υψηλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

