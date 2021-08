Eπιστήμονες ανακάλυψαν μέσα από υποβρύχιο ένα από τα πιο σπάνια ψάρια της θάλασσας. Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πορτοκαλί ψάρι που αλλάζει μέχρι και τρεις μορφές.

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και σπάνια πλάσματα της βαθιάς θάλασσας ανακάλυψαν επιστήμονες που βρίσκονταν μέσα σε υποβρύχιο.

Πρόκειται για το θηλυκό πορτοκαλί ψάρι (whalefish) της σειράς Cetomimiformes, το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 2.013 μέτρων στα ανοιχτά του κόλπου του Μοντερέι, στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για ένα από τα μόλις 18 που έχουν θεαθεί από τους θαλάσσιους βιολόγους του Ινστιτούτου Ερευνών του Ενυδρείου του κόλπου του Μοντερέι, τα τελευταία 34 χρόνια.

«Τα ψάρια αυτά εντοπίζονται σπάνια στον βυθό και με κάθε κατάδυση στα βαθιά αποκαλύπτουμε περισσότερα μυστήρια και λύνουμε άλλα», έγραψε στο Twitter το Ινστιτούτο Ερευνών του Ενυδρείου του Μοντερέι Μπέι.

#FreshFromTheDeep: A whalefish was spotted last week with ROV Doc Ricketts!



This whalefish (order Cetomimiformes) was encountered by @beroe's team on their R/V Western Flyer expedition 2,013 meters deep offshore of Monterey Bay. pic.twitter.com/vm7rtbJLwE