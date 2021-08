Mε ένα από τα πιο μυστηριώδη και σπάνια πλάσματα της βαθιάς θάλασσας, συνάντησαν επιστήμονες- κυβερνήτες υποβρυχίου.

Πρόκειται για το φαλαινοειδές πορτοκαλί χρώματος το οποίο μπορεί να πάρει έως και τρεις διαφορετικές μορφές κατά την διάρκεια της ζωής του.

Οι κυβερνήτες του υποβρυχίου, κατά την κατάδυση τους, εντόπισαν ένα θηλυκό του είδους, σε βάθος περίπου 2.013 μέτρων στα ανοιχτά του κόλπου του Μοντερέι, στην Καλιφόρνια.

Είναι ένα από τα μόλις 18 που έχουν θεαθεί από τους θαλάσσιους βιολόγους του Ινστιτούτου Ερευνών του Ενυδρείου του κόλπου του Μοντερέι, στα 34 χρόνια ερευνών.

To κύτος, με το δέρμα του να λάμπει στα φώτα των προβολέων του υποβρυχίου εθεάθη να κάνει κινήσεις που παρέπεμπαν τόσο σε κολύμπι όσο και σε ελιγμούς μέσα στο νερό, δίνοντας την αίσθηση του στροβιλισμού.

Το είδος αυτό, εντοπίστηκε για πρώτη φορά δύο επιστήμονες του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν το 1895.

«Τα ψάρια αυτά εντοπίζονται σπάνια στον βυθό και με κάθε κατάδυση στα βαθιά, αποκαλύπτουμε περισσότερα μυστήρια και λύνουμε άλλα», έγραψε στο Twitter το Ινστιτούτο Ερευνών του Ενυδρείου του Μοντερέι.

Όμως, λίγα γνωρίζουμε για εκείνα, με χαρακτηριστικότερο το ότι μπορεί να πάρουν τρεις εντελώς διαφορετικές μορφές κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

#FreshFromTheDeep: A whalefish was spotted last week with ROV Doc Ricketts!



This whalefish (order Cetomimiformes) was encountered by @beroe's team on their R/V Western Flyer expedition 2,013 meters deep offshore of Monterey Bay. pic.twitter.com/vm7rtbJLwE