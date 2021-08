Τις εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί η Σικελία από τα πύρινα μέτωπα δείχνει βίντεο από drone. Το βίντεο δείχνει καμένες εκτάσεις στο Παλέρμο.



Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από φωτιές που μαίνονται στην Κάτω Ιταλία.

Οι περιφέρειες της Καλαβρίας και της Σικελίας ζήτησαν το βράδυ της Τετάρτης από την ιταλική κυβέρνηση να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι εισαγγελίες της Κάτω Ιταλίας ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθεί αν οι πυρκαγιές που κατέκαψαν και συνεχίζουν να κάνουν στάχτη αμέτρητα στρέμματα γης, είναι αποτέλεσμα εμπρησμών.

Παράλληλα, oι χάρτες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Γεω-Υδρολογικής Προστασίας (IRPI) δείχνουν ανωμαλίες στην υγρασία του εδάφους στη γείτονα την περίοδο 1 με 11 Αυγούστου με συνθήκες ξηρασίας στην κεντρική και κάτω Ιταλία. "Η Ευρώπη βιώνει ήδη επιπτώσεις από την Κλιματική Κρίση, και ιδιαίτερα η Ιταλία" αναφέρει το tweet.

Recent #fires in #Sicily have left a trail of significant damage on the island, as captured by a drone on Thursday.#Italy pic.twitter.com/J3gL5KbbIT