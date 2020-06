Μία εντυπωσιακή διάσωση αρκούδας πραγματοποιήθηκε στο Γουινσκόνσιν των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μία οικογένεια είχε πάει για ψάρεμα στη λίμνη Marsh-Miller, όταν ξαφνικά πρόσεξε μια αρκούδα, της οποίας το κεφάλι είχε σφηνώσει σε ένα πλαστικό δοχείο.

Το ζώο, πάλευε μόνο του να τον βγάλει, ενώ παράλληλα κολυμπούσε.

«Ξέραμε ότι εάν δεν κάναμε κάτι, δεν θα τα κατάφερνε» ανέφερε στο CNNi η Tricia Hurt, περιγράφοντας το περιστατικό, ενώ τόνισε πως το ζώο φαινόταν «αγανακτισμένο».

Η οικογένεια άρχισε να ακολουθεί την αρκούδα με τη βάρκα της. Μετά από πολλές προσπάθειες να της αφαιρέσει το δοχείο -καθώς εκείνη όταν ένιωθε πως την πλησιάζουν απομακρυνόταν- ο Brian κατάφερε να την απελευθερώσει και εκείνη έσπευσε να βγει στη ξηρά.

