Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την πόλη Τούπελο, στις νότιες ΗΠΑ, χθες, διαλύοντας τις στέγες σπιτιών, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

«Τα συνεργεία διάσωσης αξιολογούν αυτή τη στιγμή το μέγεθος της καταστροφής», ανέφερε το γραφείο του δημάρχου σε μια ανακοίνωση στο Facebook, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Φωτογραφίες και βίντεο, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τις στέγες πολλών σπιτιών και κτιρίων να έχουν καταστραφεί, κολώνες ηλεκτροδότησης να έχουν πέσει και δρόμους στην πόλη του Μισισίπι να έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια.

The beginning stages of the Yazoo City, Mississippi tornado.

NEW VIDEO We have new visuals out of Tupelo Mississippi after a large tornado ripped through the community this evening.



We will continue to follow this story as it develops.