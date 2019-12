Συγκινεί το βίντεο με το ετοιμοθάνατο τραυματισμένο κουτάβι που κατέφερε να γίνει καλά μετά τις προσπάθειες των εθελοντών της οργάνωσης Animal Aid Unlimited στην Ινδία.

Οι εθελοντές βρήκαν το κουτάβι με δύο άσχημες πληγές στην πλάτη. Ήταν ξαπλωμένο δίπλα σε μία κολώνα καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει και κοιτούσε τη μητέρα του.

Το κουτάβι πονούσε πολύ και οι εθελοντές το μετέφεραν στο καταφύγιο, όπου περιποιήθηκαν και έδεσαν τα τραύματα του. Το τάιζαν στην αγκαλιά τους και τελικά μετά από μερικές εβδομάδες το κουτάβι συνήλθε και επέστρεψε ζωηρό στη μητέρα του.



Dying puppy saved by Indian animal rescue organization and reunited with its mother pic.twitter.com/p0k3E2ZP4a