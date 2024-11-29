Η Rolex συνεισφέρει στην προστασία της Βάλια Κάλντα και ενισχύει τη δασοπροστασία στην Ελλάδα

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Ηπείρου, η Rolex Ελλάδας Α.Ε. χρηματοδότησε την υλοποίηση δράσης για την παρακολούθηση και την άμεση ανταπόκριση σε πυρκαγιές.

Η Βάλια Κάλντα, γνωστή ως «Ζεστή Κοιλάδα», είναι ένας από τους επτά προστατευόμενους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας. Βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο πολύτιμων φυσικών θησαυρών της Ελλάδας, καλύπτοντας 69,27 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με την υλοποίηση του έργου, ενισχύθηκε σημαντικά η προστασία της περιοχής από τις συνεχείς απειλές των πυρκαγιών.

Επιχειρησιακή Υλοποίηση

Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία Επιχειρησιακών Κέντρων Ελέγχου και την αδιάλειπτη εναέρια περιπολία με τέσσερα υπερσύγχρονα drones, χειριζόμενα από 11 ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους πιλότους. Τα drones, εξοπλισμένα με κάμερες ευρείας γωνίας, θερμικές κάμερες και αναγνωριστές λέιζερ, μπορούσαν να ανιχνεύσουν την παραμικρή ένδειξη φωτιάς, ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όταν εντοπιζόταν μια φωτιά, η πληροφορία μεταδιδόταν, σε πραγματικό χρόνο, στα Επιχειρησιακά Κέντρα Ελέγχου και, κατόπιν επιβεβαίωσης του κινδύνου, ενημερωνόταν τάχιστα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για άμεση ανταπόκριση.

Η Δύναμη της Συνεχούς Επιτήρησης

Χάρη στις συνεχείς εναέριες περιπολίες, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα επιτήρησης κατάφερε να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει άμεσα κάθε πιθανή απειλή πυρκαγιάς στην περιοχή της Βάλια Κάλντα. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε την ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς των πυρκαγιών και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Απολογισμός του Έργου

Η συνεισφορά της Rolex Ελλάδας Α.Ε. στην υλοποίηση αυτών των προηγμένων τεχνολογιών για την προστασία της Βάλια Κάλντα ήταν ζωτικής σημασίας. Αυτή η συντονισμένη προσπάθεια προστασίας της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το μέλλον της πυροπροστασίας.

Ενίσχυση της Δασοπροστασίας Πανελλαδικά

Εκτός από την προστασία της Βάλια Κάλντα, η Rolex Ελλάδας Α.Ε. επένδυσε στη συνολική δασοπροστασία της χώρας. Με την υποστήριξη της εταιρείας, περισσότερα από 70 Δασαρχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξοπλίστηκαν με συστήματα πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας στους δασικούς υπαλλήλους να εργάζονται αποτελεσματικά στο πεδίο, ανεξάρτητα από τις δύσκολες συνθήκες. Η φορητή λειτουργία, η σύνδεση σε πραγματικό χρόνο 24/7 και το ειδικό λογισμικό στοχεύουν στον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό της δασοπροστασίας και πυρόσβεσης στην Ελλάδα.

Συνεχιζόμενη Δέσμευση στην Κοινωνική Ευθύνη

Με τη συνεχιζόμενη δέσμευσή της στην υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευημερίας, η δράση της για την προστασία της Βάλια Κάλντα συμπορεύεται με προηγούμενες πρωτοβουλίες της Rolex Ελλάδας Α.Ε.

Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, η εταιρεία προσέφερε σημαντική υποστήριξη με δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού σε καίρια νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτή η αλληλουχία ενεργειών αποδεικνύει τη συνεχή αφοσίωση της εταιρείας στη προστασία του περιβάλλοντος και της ζωτικής σημασίας υποδομής της Ελλάδας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Αξιοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, υλοποιώντας πρωτοβουλίες πρόληψης με στόχο την προστασία των δασών μας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Χαιρετίζουμε τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές της Rolex, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία της Βάλια Κάλντα από τις πυρκαγιές, ενώ παράλληλα ενισχύει περισσότερα από 70 δασαρχεία ανά τη χώρα, με σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν το υψηλών απαιτήσεων έργο των δασικών υπαλλήλων. Ελπίζουμε αυτές οι δράσεις να βρουν σύντομα μιμητές, με απώτερο σκοπό να συνδράμουν, αποτελεσματικά, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επελαύνουσας κλιματικής κρίσης».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Η ραγδαία εξελισσόμενη κλιματική κρίση και οι πρωτόγνωρες φυσικές καταστροφές που πλήττουν όλο τον πλανήτη, καθιστούν σαφές ότι η ανθρωπότητα θα βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με τα στοιχεία της Φύσης. Όπως συνέβη με την πανδημία, όπου η απειλή ήταν ασύμμετρη, έτσι και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο μόνος τρόπος για να ανταπεξέλθουμε είναι η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη και οι συνέργειες. Στη φετινή αντιπυρική περίοδο- την πιο δύσκολη των τελευταίων 40 ετών- ο ιδιωτικός τομέας στάθηκε αρωγός στις προσπάθειες που κάναμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στις μάχες που έδωσαν οι πυροσβέστες μας για την αντιμετώπιση πάνω από 10.000 δασικών πυρκαγιών. Ειδικά τα drones που επιτηρούσαν 24 ώρες το 24ωρο περιαστικές- περιδασικές περιοχές της χώρας, είχαν καθοριστικό ρόλο στον έγκαιρο εντοπισμό και στην άμεση κατάσβεση επικίνδυνων πυρκαγιών. Η Rolex ήταν μια από τους 11 χορηγούς της δωρεάς των drones. Ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη στήριξη στο δύσκολο έργο μας και εύχομαι το παράδειγμά της να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, συμβάλλοντας στην τεράστια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.»



