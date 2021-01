της Σταματίνας Σταματάκου

Μετά από πρόσκληση του ελληνικού Κόμματος για τα Ζώα, η πιο προβεβλημένη διεθνώς εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοζωίας, θα επικοινωνήσει για πρώτη φορά με το ελληνικό κοινό.

Η Μαριάν Τίμε (Marianne Thieme) θα μιλήσει με θέμα «Αλλαγή Πολιτικής για τη Σωτηρία του Πλανήτη» την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, στις 8 μ.μ, μέσω You Tube και Facebook. Μετά την εισήγησή της θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

H ομιλήτρια είναι η ιδρυτής (και έως το 2019 ηγέτης και βουλευτής)- του πιο πετυχημένου φιλοζωικού κόμματος της Ευρώπης, του ολλανδικού Κόμματος για τα Ζώα (PvdD), που ιδρύθηκε το 2002.

Από το 2006 το PvdD εκπροσωπείται στη Βουλή. Σήμερα διαθέτει πάνω από ογδόντα αιρετούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Την επιτυχία του μιμήθηκαν πολλά φιλοζωικά κόμματα στον κόσμο. Σε χώρες σαν την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστραλία κ.λπ., τα Κόμματα για τα Ζώα έχουν εκλέξει εκπροσώπους τους σε εθνικά κοινοβούλια, περιφερειακά και τοπικά συμβούλια, αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Hi #Greece and #Cyprus! Join this unique free online lecture by @mariannethieme, founder of the world's first successful @Party4Animals. On how to create positive change for people, animals & our planet by changing politics.



👉https://t.co/WgprzmUDoJ#mazigiatazoa #teamplanet pic.twitter.com/pIZXNHRI7W