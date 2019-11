Ένα βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, στο οποίο μια γυναίκα που έτρεξε να σώσει ένα μικρό κοάλα που είχε παγιδευτεί στις φλόγες και καιγόταν ζωντανό.





Το μικρό κοάλα, προσπαθούσε να απομακρυνθεί αλλά τα πόδια του είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι απειλούν να διευρύνουν τα πύρινα μέτωπα της Αυστραλίας, με τι αρχές σε πολιτείες να προειδοποιούν πως έρχονται χειρότερες συνθήκες.

Στη συνέχεια δίνει στο κοάλα λίγο νερό και μετά βρέχει τα καμμένα πόδια του ενώ αυτό ακούγεται να κλαίει από τον φόβο και τον πόνο. Το κοάλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο του Port Macquarie Koala, όπου σύμφωνα με το CNN, οι γιατροί περιποιούνται τις πληγές του και εξακολουθεί να βρίσκεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση».

Φόβους πως εκατοντάδες κοάλα σκοτώθηκαν στις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε θαμνώδη περιοχή της Αυστραλίας, εξέφρασαν οι Αρχές πριν λίγες μέρες.

Η υπηρεσία προστασίας της πανίδας στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέφρασε την ανησυχία της για αυτόν τον «ιδιαίτερο πληθυσμό» των κοάλα που ζουν στην περιοχή που καταστράφηκε από τη φωτιά.

«Τα κοάλα αυτά έχουν ξεχωριστή σημασία διότι είναι ένας ιδιαίτερα ποικιλόμορφος πληθυσμός σε γενετικό επίπεδο», εξήγησε η πρόεδρος του Νοσοκομείου για Κοάλα στο Port Macquarie.

Η πρόεδρος τόνισε επίσης ότι φοβάται πως «εκατοντάδες» μαρσιποφόρα που ζουν στην περιοχή αυτή «έχουν χαθεί στην πυρκαγιά». Ενώ, τέλος κατήγγειλε ότι «πρόκειται για μια εθνική τραγωδία διότι αυτός ο πληθυσμός των κοάλα είναι μοναδικός».

Παράλληλα, δύο κοάλα, ένα αρσενικό κι ένα θηλυκό, στάθηκαν τυχερά και κατάφεραν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Οι διασώστες τους παρείχαν ειδική φροντίδα και τα ονόμασαν Corduroy Paul και Anwin, σύμφωνα με το CNA.



