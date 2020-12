Ένας κύκνος που πενθούσε τον θάνατο του ταιριού του πάνω στις ράγες των γερμανικών σιδηροδρόμων διέκοψε την κυκλοφορία είκοσι και πλέον τρένων για σχεδόν μια ώρα, προτού τελικά τον απομακρύνουν πυροσβέστες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα δύο πουλιά πέταγαν πάνω από τις ράγες τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν την Κάσελ με την Γκέτινγκεν, στην κεντρική Γερμανία, κατά τη διάρκεια «περιήγησής τους» στην περιοχή, ανέφερε η αστυνομία της Κάσελ.

Αλλά το ένα από τα πουλιά σκοτώθηκε, πιθανόν διότι άγγιξε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το συμβάν εκτυλίχθηκε την 23η Δεκεμβρίου, αλλά ανακοινώθηκε χθες.

