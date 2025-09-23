Λογαριασμός
Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Πάρνηθα

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε δασική περιοχή της Πάρνηθας, στο Μπάφι. Στην κατάσβεση παίρνουν μέρος 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς η εστία εντοπίστηκε σε λοφοπλαγιά με χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά στην Πάρνηθα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή της Πάρνηθας, συγκεκριμένα στην τοποθεσία Μπάφι. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 25 οχήματα, ενώ στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πυρκαγιά πάρνηθα Φωτιά Πυροσβεστική δασικές πυρκαγιές Ελλάδα
