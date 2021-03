Μία επιβλητική φωτογραφία κατέγραψε ο δορυφόρος του συστήματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Μετά το επεισόδιο του περασμένου Φεβρουαρίου, ένα νέο και εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα διαπερνά τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα και τα νότια Βαλκάνια» αναφέρεται στην ανάρτηση στο Twitter με τη φωτογραφία του δορυφόρου.

Όπως επισημαίνεται, το μήκος του σύννεφου σκόνης ανέρχεται σε 800 χιλιόμετρα.

#ImageOfTheDay



After the episode of last February, a new and impressive Saharan dust cloud is crossing the Mediterranean from the #Sahara desert towards #Greece 🇬🇷 and the southern Balkans



⬇️@CopernicusEU #Sentinel3🇪🇺🛰️view of the ~800 km long dust cloud pic.twitter.com/I0QWWUUTWX