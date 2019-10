Στο πλαίσιο του Μεγάλου Προγράμματος του Μουσείου για την Κλιματική Αλλαγή, είναι μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 τον διακεκριμένο καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστήμιο της Μασσαχουσέτης –Άμερστ Robert Pollin, σε εκδήλωση με ομιλίες και debate πάνω σε καίρια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Robert Pollin στο τελευταίο του βιβλίο «Greening the Global Economy», (MIT 2015) και στο «Green New Deal» που θα κυκλοφορήσει το 2020, υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν στην σταθεροποίηση του κλίματος αλλά και να καταπολεμήσουν την ανεργία που οι πολιτικές λιτότητας αυξάνουν.

Το θέμα της ομιλίας του : "The Path to Global Climate Stabilization through a Global Green New Deal"



Στην εκδήλωση σχολιάστρια – ομιλήτρια θα είναι η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, με θέμα ομιλίας : "The Sustainability Transition has started! Will it happen fast enough?"

Η κ. Κουντούρη είναι Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.



Συντονιστής του debate, ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στις 19.30 στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής».



Οι ομιλίες θα είναι στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

Δηλώσεις συμμετοχής: κ. Μ. Θεοδώρου, τηλέφωνο 2108015870 εσωτ. 539 (ώρες 9.30 – 14.30)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής



Κέντρο ΓΑΙΑ

Είσοδος και πάρκινγκ: Οθωνος 100, Κηφισιά



Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΩΡΗΤΗ



Σύντομο Βιογραφικό Robert Pollin

Ο Robert Pollin είναι διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Μασσαχουσέτης -Άμερστ. Από το 2012 μέχρι το 2015 διετέλεσε συντονιστής προγραμμάτων Πράσινης ανάπτυξης στον ΟΗΕ. Είναι συνδιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Οικονομίας στο πανεπιστήμιο της Μασσαχουσέτης-Αμερστ (PERI).

Στο PERI εκπονούνται εμπεριστατωμένες μελέτες για τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολιτείες της Αμερικής καθώς και οι Ευρωπαϊκές και αναπτυσσόμενες χώρες για να μειωθούν τουλάχιστον κατά 90% οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.

O Pollin είναι μέλος της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης (FESSUD).

Επί Ομπάμα υπήρξε σύμβουλος της αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα ενέργειας. Αρθρογραφεί στο έγκριτο περιοδικό The Nation.

Στα εννιά βιβλία που έχει γράψει και στα πολυάριθμα άρθρα του προσπαθεί να δείξει πώς οι πολιτικές πλήρους απασχόλησης και δίκαιης κατανομής του εισοδήματος οδηγούν στην έξοδο από την ύφεση. Το 2013 το περιοδικό Foreign Policy τον ανέδειξε σε έναν από τους εκατό κορυφαίους στοχαστές στον κόσμο.

