Το 2019 ήταν το πιο θερμό έτος για την Ευρώπη, ενώ ακολουθούν κατά σειρά το 2014, το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση «Ευρωπαϊκή Κατάσταση του Κλίματος» (ESOTC) της υπηρεσίας Copernicus Climate Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



H έκθεση αναλυτικά (αγγλικά)

Όλες οι εποχές του περσινού έτους ήσαν θερμότερες του μέσου όρου, ενώ σε μερικές περιοχές της Ευρώπης οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ήσαν έως εννέα βαθμούς υψηλότερες από ό,τι οι συνήθεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μέση θερμοκρασία της Ευρώπης εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά σχεδόν δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά 1,1 βαθμό, πράγμα που δείχνει ότι η Ευρώπη ανεβάζει θερμοκρασία ταχύτερα από το μέσο παγκόσμιο όρο. Αυτό φαίνεται επίσης από το ότι ενώ το 2019 ήταν το θερμότερο έτος της Ευρώπης, ήταν το δεύτερο θερμότερο για όλη τη Γη.

Η έκθεση καταγράφει μια συνεχή ανοδική τάση της θερμοκρασίας της Ευρώπης κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τα 11 από τα 12 θερμότερα έτη στα μετεωρολογικά χρονικά της Ευρώπης έχουν συμβεί μετά το 2000.

