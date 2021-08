«Η Μεσόγειος φλέγεται»… Σοκαριστική είναι η εικόνα της λεκάνης της Μεσογείου όπως αποτυπώνεται στη δορυφορική απεικόνιση του δικτύου Copernicus/Emergency Management Service- Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι ήδη εδώ, καθώς όλα τα κράτη βρίσκονται, στην καλύτερη περίπτωση, σε επίπεδο υψηλού κινδύνου (κόκκινο), με μόνο κάποιους θύλακες να είναι σε καλύτερη κατάσταση.



«Ακραίες και πολύ ακραίες συνθήκες συνεχίζουν να επικρατούν σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της νότιας Ιταλίας και της Σαρδηνίας» αναφέρει χαρακτηριστικά το Copernicus.

Σε σχετικά καλύτερη κατάσταση «hotspots» εμφανίζονται η Κροατία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η νότια Γαλλία. Το επίπεδο κινδύνου αυξάνεται στην Ιβηρική.



