To βίντεο μιας κτηνιάτρου με κοάλα που έμεινε ορφανό μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες.

Το μικρό κοάλα, που έχασε τη μητέρα του στις φωτιές, βρήκε ξανά τη στοργή στην αγκαλιά ενός λούτρινου αρκούδου και προκαλώντας συγκίνηση σε όλο το διαδίκτυο.

Στο viral βίντεο φαίνεται η κτηνίατρος να κρατά στην αγκαλιά της το μικρό κοάλα και όταν φέρνουν κοντά του το λούτρινο αρκουδάκι, εκείνο το αγκαλιάζει με τρυφερότητα.

Στην ανάρτησή του η κτηνίατρος έγραψε:

«Το μικρό κοάλα μόλις έχασε τη μητέρα του. Οι άνθρωποι είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση και πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο».

this koala lost her mom in the australian fires so they got her a stuffed koala for comfort and if you wanted to know yes this cured my depression pic.twitter.com/75Ke6DdTPU