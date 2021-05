Ένα παγόβουνο στο μέγεθος της μισής Κορσικής, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αποκολλήθηκε σήμερα από τον παγετώνα Ronne στην Ανταρκτική, σύμφωνα με τις εικόνες που κατέγραψε δορυφόρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Κοπέρνικος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Το παγόβουνο, με την ονομασία Α-76, έχει περίπου 170 χιλιόμετρα μήκος και 25 χιλιόμετρα πλάτος και συνολικό εμβαδό 4.320 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αποκολλήθηκε στη θάλασσα Ουέντελ, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

