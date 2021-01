Ακόμα κι αν δεν ακολουθούμε τις διάφορες ανακαλύψεις, βλέπουμε ταινίες όπως τα ''Jurassic Park'' και τα ''Jurassic World'' και εντυπωσιαζόμαστε από το μέγεθος των δεινοσαύρων. Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως τόσο πελώρια πλάσματα έζησαν στη γη που πατάμε, εκατομμύρια χρόνια πριν.

Θα πρέπει, όμως, να το πιστέψουμε γιατί πρόσφατες εκσκαφές απέδειξαν πως ένα ακόμα πιο μεγάλο πλάσμα έζησε στη γη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Live Science, τα πρώτα απομεινάρια του δεινοσαύρου βρέθηκαν το 2012, στην επαρχία Νοϊκουέν της Παταγονίας. Όσα οστά βρέθηκαν μέχρι σήμερα, δείχνουν πως μάλλον πρόκειται για έναν τιτανόσαυρο, τον μεγαλύτερο που έχει βρεθεί μέχρι τώρα.

Οι τιτανόσαυροι, όπως υποδεικνύει και το όνομά τους, ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους φυτοφάγους δεινόσαυρους που έζησαν από τα τέλη της Ιουρασικής περιόδου μέχρι το τέλος της Κρητιδικής. Με άλλα λόγια, 163 εκατομμύρια μέχρι 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν επαρκή ευρήματα έτσι ώστε οι ερευνητές να αποφασίσουν αν πρόκειται για ένα νέο είδος δεινοσαύρου, και τα οστά βρίσκονται σε δυσπρόσιτο σημείο.

«Το δείγμα αυτό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σαυρόποδα που βρέθηκαν ποτέ, πιθανώς μεγαλύτερος και από τον Patagotitan σε μέγεθος» έγραψαν οι επιστήμονες. Ο Patagotitan είχε ύψος περίπου 15 μέτρων και βάρος 69 τόνων.

Massive, 98-million-year-old fossils from a #dinosaur unearthed in Argentina suggest it could dethrone the mighty Patagotitan mayorum as the largest terrestrial beast ever discovered https://t.co/Y9tBgOUuIJ #sauropods#AFPgraphics pic.twitter.com/iqGCUKWEvn