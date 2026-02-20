«Ζω Καλά»: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, καλεσμένη η Μαριέλλα Σαββίδου

Από τα αυτοάνοσα μέχρι τους όζους, τον υπέρ και τον υπό θυρεοειδισμό, πολλοί είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται με τον θυρεοειδή τους.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες στην εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ, υπάρχουν πολλά νεότερα δεδομένα που αφορούν τα προβλήματα στον θυρεοειδή - από τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνονται τα φάρμακα μέχρι και το πόσο συχνά πρέπει να μετράμε τις ορμόνες.

Όλα αυτά δεν χρειάζεται να μας ανησυχούν, αλλά απαιτούν σωστή διαχείριση.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Μαριέλλα Σαββίδου, η οποία μιλάει για τη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο και όσα κάνει για να την αντιμετωπίσει. Ακόμα, στην εκπομπή συζητάμε για το διαδικτυακό φλερτ και μαθαίνουμε τα οφέλη της νηστείας.

