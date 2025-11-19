Η εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη έρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική υγεία μας, τις αναπνευστικές λοιμώξεις, την υπερκατανάλωση φαρμάκων και τη διατροφή μας.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου:

Στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι οι Έλληνες παίρνουμε τα αγχολυτικά και τα ηρεμιστικά σαν καραμέλες: συνταγογραφήθηκαν 28 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων και περισσότερα από 6 εκατομμύρια κουτιά γνωστών αγχολυτικών. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες εξηγούν γιατί παίρνουμε με ευκολία αγχολυτικά, ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα και μιλούν για τις παγίδες που υπάρχουν όταν τα χρησιμοποιούμε. Ο υφυπουργός υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής για όσα σχεδιάζει να κάνει το υπουργείο σχετικά με την αύξηση στην κατανάλωση αυτών των φαρμάκων. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Χρύσα Ρώπα, η οποία μιλάει για την κατάθλιψη με την οποία φλερτάρει, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά και τα φάρμακα που εξακολουθεί να παίρνει για να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τις «κόκκινες γραμμές» στη χρήση υαλουρονικού οξέος στο πρόσωπο και μαθαίνουμε εύκολους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις λιγούρες.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου:

Η εκπομπή «Ζω Καλά» ασχολείται με τις αναπνευστικές λοιμώξεις και όλους τους παράγοντες που «ρίχνουν» την άμυνα του οργανισμού μας. Οι επιστήμονες εξηγούν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τους ανθρώπους που αρρωσταίνουν συχνά, γιατί δεν είναι τυχαία η περίοδος που μας «βρίσκει» μία ίωση, αλλά και πως το αποστειρωμένο περιβάλλον και η χρήση μάσκας μας έκαναν πιο ευάλωτους σε κάποιους ιούς. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία μιλάει για την πνευμονία που έπαθε χωρίς να το καταλάβει και η οποία την οδήγησε στο νοσοκομείο. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής μιλάμε για το αλκοόλ και τις πολύ αυστηρές συστάσεις στην κατανάλωσή του και για το μαγνήσιο στη διατροφή μας.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

