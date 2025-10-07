Ζω καλύτερα όταν «ΖΩ ΚΑΛΑ». Αυτό το μήνυμα επιχειρεί να περάσει στους τηλεθεατές η νέα εκπομπή υγείας και ευζωίας του ΣΚΑΪ με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η εκπομπή «ΖΩ ΚΑΛΑ», που έρχεται τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ, είναι ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος της. Παρουσιάζει θέματα που αφορούν όλους μας και αγγίζουν την υγεία μας, την ψυχολογία μας, τη διατροφή μας, τις σχέσεις μας και γενικότερα την ευζωία μας.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, με τη βοήθεια των καλεσμένων του, βάζει κάτω από το μικροσκόπιο όλα όσα συζητάμε μεταξύ μας με στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Οι ειδικοί απαντούν με απλό και εμπεριστατωμένο τρόπο στο ερώτημα «πώς θα ζήσω καλύτερα».

Μέσα από μία φιλική και ανθρώπινη συζήτηση, στόχος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη και των συνεργατών του είναι να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν στην ουσία της ζωής μας, τα οποία συχνά προσπερνάμε λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής ή διστάζουμε να συζητήσουμε ανοιχτά.

Η εκπομπή «ΖΩ ΚΑΛΑ», που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, φιλοδοξεί να ενημερώσει σωστά κάθε άνθρωπο, να τον προβληματίσει αλλά και να τον εμψυχώσει ώστε να αλλάξει όσα τον εμποδίζουν να ζήσει καλύτερα.

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Έρχεται τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

