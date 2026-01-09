«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: 10 Ιανουαρίου, καλεσμένη η Τζωρτζίνα Λιώση

To «Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ, «ανοίγει το κεφάλαιο» των κρίσεων πανικού.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι παραπονούνται στις μέρες μας για κρίση πανικού. Όμως, αρκετοί πλέον έχουν μάθει να τις διαχειρίζονται και να μην τρομάζουν από αυτές.

Πρόκειται για ένα σύμπτωμα που αν αντιμετωπιστεί πρόσκαιρα μας ανακουφίζει, ωστόσο αυτή η κατάσταση έχει βαθύτερες αιτίες και μόνο αν αντιμετωπιστούν αυτές, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να ξεχάσουμε τις κρίσεις πανικού.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, είναι η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση, η οποία μιλάει για τις κρίσεις πανικού, τα γεγονότα, όπως η φωτιά στο Μάτι, που της πυροδοτούν αυτή την κατάσταση, αλλά και πως προσπαθεί να τις διαχειριστεί.

Επίσης, στην εκπομπή μαθαίνουμε αν υπάρχουν τροφές με αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση και συζητάμε για τις σύγχρονες λύσεις για το ροχαλητό.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Τζωρτζίνα Λιώση για τις κρίσεις πανικού

Δείτε το trailer:

