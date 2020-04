Σε μια αμήχανη στιγμή πιάστηκε ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας, Βόγκαν Γκέδινγκ καθώς έβρισε τη συνάδελφό του εν μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά το μικρόφωνό του είχε παραμείνει ανοιχτό με αποτέλεσμα να τον ακούσουν όλοι και το απόσπασμα να γίνει viral.

Συγκεκριμένα, ακούστηκε είτε να μιλάει σε κάποιον άλλον που ήταν μαζί του, είτε να μονολογεί: «Τι στο διάολο συμβαίνει με αυτή;» και να το επαναλαμβάνει εκνευρισμένος, αναφερόμενος στη συνάδελφό του, Τζένη Ραθμπόουν , η οποία συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη.

Reactions earlier after the Welsh health minister was caught swearing about a Labour colleague on Zoom and, er, left his mic on... pic.twitter.com/TKb2mIXWhV

Φυσικά οι αντιδράσεις των υπολοίπων ήταν μοναδικές.

Μετά τον πανικό, ο υπουργός Υγείας με ένα μήνυμά του στο Twitter, εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας: «Προφανώς και νιώθω ντροπιασμένος για το σχόλιο που έκανα. Της έστειλα ένα μήνυμα που της ζητούσα συγγνώμη και προσφέρθηκα να της μιλήσω, αν το ήθελε. Είναι μία ανεπιθύμητη σύγχυση σε μία περίοδο πρωτοφανούς πρόκλησης».

I’m obviously embarrassed about my comments at the end of questions today. I’ve sent a message apologising and offered to speak to @JennyRathbone if she wishes to do so. It is an unwelcome distraction at a time of unprecedented challenge.