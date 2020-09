Τραγικό πλήγμα της μοίρας για τον βραβευμένο καναδό ηθοποιό της σειράς Επιστημονικής Φαντασίας Battlestar Galactica Μάικλ Χόγκαν. Σύμφωνα με σελίδα του GoFundMe, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα για λογαριασμό της συζύγου του Σούζαν Χόγκαν, η ζωή του 71χρονου ηθοποιού δραματικά αφότου έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στις 17 Φεβρουαρίου στο Βανκούβερ μετά από μια εμφάνιση στο συνέδριο επιστημονικής φαντασίας FanExpo.



Οπαδοί και φίλοι του ηθοποιού έχουν συγκεντρώσει ήδη περίπου 250.000 δολάρια για να βοηθήσουν τον πρώην αστέρα του Battlestar Galactica να ανακάμψει από τον καταστροφικό τραυματισμό.

Μάικλ Χόγκαν



«Πήγε για ύπνο εκείνο το βράδυ χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι η πτώση είχε προκαλέσει μαζική αιμορραγία στον εγκέφαλο. Δεν μπορούσε να ξυπνήσει το επόμενο πρωί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βανκούβερ και πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση έκτακτης ανάγκης. Χρειάστηκαν 57 ράμματα για να κλείσει το τμήμα του κρανίου που έπρεπε να αφαιρέσουν για να φτάσουν στη ζημιά», έγραψε η Σούζαν Χόγκαν.



Το ατύχημα άφησε τον ηθοποιό πλήρως παράλυτο στην αριστερή πλευρά του σώματός του μαζί με απώλεια μνήμης, γνωστική εξασθένηση και αδυναμία καταπόσεως.



Ο Χόγκαν, βετεράνος Καναδός καρατερίστας ηθοποιός από το Οντάριο, είναι πιο γνωστός για το ρόλο του ως συνταγματάρχης Σόουλ Τάι στη σειρά Battlestar Galactica που γυρίστηκε στο Βανκούβερ από το 2004 έως το 2009. Η πολυετής καριέρα του περιλαμβάνει ρόλους σε ταινίες και πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως Fargo, Teen Wolf, The Man in the High Castle και When Calls The Heart.

Πηγή: skai.gr