Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, που θεωρούνται προάγγελοι των βραβείων Όσκαρ. Τις περισσότερες υποψηφιότητες Σφαίρες κέρδισαν οι ταινίες ««Ιστορία Γάμου» του Netflix με 6 υποψηφιότητες και «Ο Ιρλανδός» με 5 υποψηφιότητες.

Η φετινή 77η διοργάνωση των βραβείων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου με παρουσιαστή τον Ricky Gervais.

Υποψήφιες για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας είναι:

The Irishman

Joker

Marriage Story

1917

The Two Popes

Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρας καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία είναι:

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Υποψήφιοι για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία είναι:

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes



