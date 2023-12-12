Χριστουγεννιάτικο Μέντα Live με τον Κώστα Μακεδόνα στις 14 Δεκεμβρίου

Φοράμε τα γιορτινά μας, μπαίνουμε στο μαγικό κόσμο των Μέντα Live και κάνουμε δώρο σε μας και τ’ αγαπημένα μας πρόσωπα μια ξεχωριστή εορταστική συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ, μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, ο αγαπημένος ερμηνευτής θα μας ταξιδέψει στις μεγάλες επιτυχίες του, θα μας συγκινήσει, αλλά και θα μας ξεσηκώσει με κορυφαίες στιγμές της 35χρονης καριέρας του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μέντα LIVE

Φτιάχνουμε μαζί τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

Χορηγός: ΔΕΗ

• Προσβασιμότητα | Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης είναι ένας χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ - διαθέτει 5 ράμπες ΑΜΕΑ

• Διασώστες – Ασφάλεια | Μαζί μας, μαζί σας, ειδικά για το Μέντα Live, θα βρίσκονται οι εθελοντές της Ομάδας διάσωσης ΔΕΛΤΑ

