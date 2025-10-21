Ο Κώστας Τσουρός υποδέχθηκε την Τρίτη (21/10), στο πλατό της εκπομπής «Το ‘Χουμε!», τον Χρήστο Φερεντίνο σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του και για μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Η συζήτηση ξεκίνησε με το "The Wall", το ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων που παρουσιάζει ο Χρήστος Φερεντίνος, στον ΣΚΑΪ, και για την εμπειρία που ζει. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τα προσεχή επεισόδια θα είναι ακόμη πιο συναρπαστικά, ενώ δε δίστασε να μπει στη... μηχανή του χρόνου και να θυμηθεί κάποιες viral στιγμές του.
Ακόμα, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει εκ νέου κάποια πρωινή εκπομπή, για τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την Κατερίνα Καραβάτου και για άλλα πολλά.
