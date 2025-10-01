Αναβρασμός επικρατεί στο Χόλιγουντ με μία νέα ΑΙ… συνάδελφο. Η Τίλι Νόργουντ (Tilly Norwood) είναι μια «ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης» που έχει προκαλέσει σάλο, αφότου οι Ολλανδοί δημιουργοί της δήλωσαν ότι η Τίλι βρίσκεται σε συνομιλίες με πρακτορεία ταλέντων.

Στα social media, η νεαρή, μελαχρινή Τίλι περιγράφεται ως «κορίτσι της διπλανής πόρτας» που φιλοδοξεί να γίνει ηθοποιός. Μάλιστα, η σελίδα της στο Istagram παρουσιάζει ήδη τηλεοπτικές και κινηματογραφικές «δουλειές» της.

Σύμφωνα με το BBC, η εμφάνιση της Τίλι έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των πραγματικών ηθοποιών, ανάμεσά τους και μεγάλοι σταρ όπως η Εμιλι Μπλαντ και η Γούπι Γκόλμπεργκ.

Το ισχυρό συνδικάτο ηθοποιών του Χόλιγουντ καταδίκασε την ψηφιακή δημιουργία.

«Η Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ηθοποιών Οθόνης - Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA).

«Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει κανένα συναίσθημα και, από όσα έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή, χωρίς να συνδέεται με την ανθρώπινη εμπειρία», ανέφερε η ένωση.

Στη δήλωσή της η SAG-AFTRA υπενθύμισε στα πρακτορεία και τα στούντιο ότι η χρήση της ΑΙ ηθοποιού σε έργα θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις συμβάσεις που εξασφάλισαν μετά την απεργία του 2023.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λύνει κανένα πρόβλημα - αντίθετα δημιουργεί το πρόβλημα της "χρήσης κλεμμένων παραστάσεων" για να θέσουν τους ηθοποιούς εκτός εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ερμηνευτών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη», ανέφερε το συνδικάτο.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός δημιουργός της Τίλι δήλωσε ότι «δεν είναι αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο - ένα έργο τέχνης».

