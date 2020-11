Οι φίλαθλοι του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου θρήνησαν χθες Τετάρτη μετά το θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα, του οποίου όμως το επώνυμο οδήγησε πολλούς κοινωνικά μέσα να νομίζουν ότι πέθανε η βασίλισσα της ποπ μουσικής Μαντόνα είχε πεθάνει.

Ο Μαραντόνα, 60 ετών, είχε υποβληθεί σε θεραπεία για θρόμβο αίματος νωρίτερα αυτό το μήνα και υπέστη εγχείρηση εγκεφάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ ανάρρωνε στο σπίτι και πέθανε την Τετάρτη.

IMAGINE MARADONNA DIES AND PEOPLE THINK MADONNA IS DEAD INSTEAD I HATE IT HERE pic.twitter.com/M38bb2a0d6