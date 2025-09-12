«Weekend Live» με Δημήτρη Πανόπουλο και Μάρτζυ Λαζάρου: Πρεμιέρα 13 Σεπτεμβρίου

«Weekend Live» σημαίνει Σαββατοκύριακα με την καλύτερη παρέα!

Η νέα infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ, με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, κάνει πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 14.30 για να δώσει στα Σαββατοκύριακά μας τη feelgood διάθεση που τους αξίζει!

Αμεσότητα, γρήγορος ρυθμός και έγκυρο ρεπορτάζ σε μία απολαυστική εκπομπή που μιλά στην καρδιά μας για όσα μας απασχολούν και όσα μας χαλαρώνουν. Επικαιρότητα, πρόσωπα, συνεντεύξεις, συνδέσεις – και όχι μόνο. Αστυνομικό ρεπορτάζ με αξιοπιστία και αποκλειστικότητες, lifestyle ειδήσεις για τα πρόσωπα και τις τάσεις που κάνουν αίσθηση, πλούσιο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου, με άποψη και χιούμορ και με μία εξαιρετική ομάδα στο πλευρό τους, θα μπαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στα σπίτια μας για να γίνουμε μία μεγάλη παρέα.

Στην αρχισυνταξία ο Νίκος Σερεμετάκης. Βοηθός αρχισυντάκτη και στο διεθνές ρεπορτάζ η Μαρίνα Χαραλάμπους. Στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ ο πάντοτε έγκυρος Αλέξης Μίχας. Με τη διεισδυτική του ματιά θα μεταφέρει το αστυνομικό ρεπορτάζ ο Θάνος Σωτήρης.

Η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Ρουμπή.

Αναλυτικά η ταυτότητα της εκπομπής:

Αρχισυνταξία: Νίκος Σερεμετάκης

βοηθός Αρχισυντάκτη - Διεθνή θέματα: Μαρίνα Χαραλάμπους

Παραγωγή - Μοντάζ: Ελένη Ευσταθίου

Σκηνοθέτης: Μιχάλης Ρουμπής

Τηλεοπτικό ρεπορτάζ: Αλέξης Μίχας

Αστυνομικό ρεπορτάζ: Θάνος Σωτήρης

Ρεπόρτερ: Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Κωνσταντίνος Καλογεράς, Μυρσίνη Κοντού



«WEEKEND LIVE»

Με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου

Πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 14.30

#WeekendLive

instagram.com/weekendlive_skaitv/





