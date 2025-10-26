Weekend Live: Η Μάρτζυ Λαζάρου εύχεται χρόνια πολλά στον Δημήτρη Πανόπουλο

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου, το τηλεοπτικό δίδυμο του ΣΚΑΪ στο Weekend Live είναι και στενοί φίλοι. Η Μάρτζυ ευχήθηκε την Κυριακή «χρόνια πολλά» στον Δημήτρη για την ονομαστική του εορτή, αλλά αυτός ήθελε... δώρο.

Οι δύο δημοσιογράφοι συζήτησαν το θέμα του δώρου, με τον Δημήτρη Πανόπουλο να επιστρατεύει την... Τεχνητή Νοημοσύνη (βλέπε ChatGPT) για το δώρο που πρέπει να του αγοράσει το «επαγγελματικό του ταίρι».

Κι όταν το ChatGPT αποφάνθηκε ότι ένα ακριβό δώρο μπορεί να προκαλέσει αμηχανία, ο Δημήτρης διευκρίνισε ότι δεν έχει τέτοιες αναστολές και καμία αμηχανία δεν θα νιώσει...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.