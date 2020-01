Οι Queen είναι το πρώτο ροκ συγκρότημα που τιμάται με σειρά συλλεκτικών νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο επάνω μέρος των οποίων κυριαρχεί το πιάνο του Freddie Mercury μεταξύ των υπολοίπων οργάνων.

Οι Queen, «ένα από τα εμβληματικότερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών», εγκαινιάζουν έτσι μία σειρά συλλεκτικών νομισμάτων αφιερωμένων στους θρύλους της μουσικής, όπως αναγγέλλει στην ιστοσελίδα του το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανικού Νομίσματος, το Royal Mint.

Queen will be celebrated with the launch of a commemorative coin collection; the first time a band has appeared on a UK coin! Overseen by @DrBrianMay & Roger Taylor @officialRMT discover the official Queen UK commemorative coin at https://t.co/unxLMEUrCz pic.twitter.com/SZomYv0lQu

Στο σχέδιο του νομίσματος αναπαριστώνται τα μουσικά όργανα όλων των μελών του συγκροτήματος: η κιθάρα του Brian May, το μπάσο του John Deacon, τα ντραμς του Roger Taylor και το πιάνο του Freddie Mercury, τα πλήκτρα του οποίου παίζουν τις νότες της εισαγωγής του Bohemian Rhapsody. Στο κέντρο υπάρχει η εγγραφή «Queen» που συνοδεύεται από ένα μικρόφωνο.

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our #Music Legends Collection celebrates #British #rock #royalty & global superstars, @QueenWillRock! The first band to feature on a UK #coin, add a special kind of magic to your collection https://t.co/h2UStduAZQ 🇬🇧🎸 pic.twitter.com/yZPK4Ke9WV