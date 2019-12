Ο τραγουδιστής και συνθέτης Εντ Σίραν αναδείχτηκε "Επίσημος Κορυφαίος Καλλιτέχνης της Δεκαετίας για το Ηνωμένο Βασίλειο" έπειτα από μια εντυπωσιακή άνοδο στο μουσικό στερέωμα, ανακοίνωσε σήμερα η Εταιρεία των Επίσημων Τσαρτς.

Η παγκόσμια επιτυχία του με τίτλο "Shape of You"--η οποία πέρασε 14 εβδομάδες στην πρώτη θέση των charts το 2017--επίσης αναδείχτηκε τραγούδι της δεκαετίας.

