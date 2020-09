Μια φώκια αποφάσισε να συμμετάσχει σε μάθημα SUP και ανέβηκε στη σανίδα μιας γυναίκας.

Στο βίντεο φαίνεται η φώκια, γνωστή ως Ντάντι να κάνει βόλτα πάνω στη σανίδα στον ποταμό Γουίθαμ στο Λίνκολνσαϊρ της Βρετανίας.

Seal of approval - the unexpected visitor helping these paddleboard novices with their @YellowbellySUP lesson. pic.twitter.com/B2O2oj8j0X