Αιώνες και αιώνες πέρασαν μέχρι αυτός ο περίεργος βραχώδης σχηματισμός στο Σιλιφκέ στην επαρχία Μερσίνη στη βόρεια Τουρκία να γίνει διάσημος.

Δεν θυμίζει μια οποιαδήποτε ανθρώπινη φιγούρα αλλά μοιάζει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η μύτη, το στόμα αλλά και το χαρακτηριστικό τσουλούφι του προέδρου έρχονται αμέσως στο μυαλό κάποιου μόλις κοιτάξει την φωτογραφία του βράχου.

Mr. President, nature in Turkey has painted you on rocks. @realDonaldTrump pic.twitter.com/etoVS394e9

Φυσικά η εικόνα έγινε γρήγορα viral και προσέλκυσε το ενδιαφέρον ντόπιων αλλά και επισκεπτών στην περιοχή, που έσπευσαν για να βγάλουν μια σελφι με τον πέτρινο πρόεδρο.

Ο βράχος έγινε διάσημος από τότε που εξελέγη ο Τραμπ το 2016 ανέφερε ο Μουσταφά Καγιά που ζει στην περιοχή.

«Η σιλουέτα αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια. Οι άνθρωποί μας πάντα την έβλεπαν. Ωστόσο αφού ο Τραμπ έγινε πρόεδρος, όλοι τη συγκρίνουν με τον Τραμπ. Κι εμείς τη συγκρίνουμε», ανέφερε ο Κάγια σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελιδα Son Dakika.

Ένας άλλος ντόπιος ο Μουσταφά Γιασίν Μπουλούτ ανέφερε ότι ο βράχος κατάφερε να γίνει διάσημος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Everyone knows about Mount Rushmore with sculptures of the US Presidents. What about “Trump Rock” in Turkey’s southern town of Silifke? 😊



🇹🇷🧿🇺🇸 @GoTurkey #ReTurkey



https://t.co/cE7gYqRUta pic.twitter.com/grmKFxQdgL