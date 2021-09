Oι μουσικοί (και όχι μόνο) αστέρες , έλαμψαν την Κυριακή 13/09 στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των VMA που απονεμήθηκαν από το MTV.

Justin Bieber, Ed Sheeran, Camilla Cabello, Lil Nas X και Billie Eilish , ήταν μερικά από τα μεγάλα ονόματα που ανέβηκαν στην σκηνή του MTV και με τις ερμηνείες τους μάγεψαν το κοινό.

Φυσικά, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η επιστροφή της βασίλισσας της ποπ, Μαντόνα, η οποία μάλιστα άνοιξε την βραδιά με μία ιδιαίτερη εμφάνιση.

Εκθαμβωτική ήταν και η Μέγκαν Φοξ , με το διαφανές φόρεμα της αμερικανίδας ηθοποιού να κλέβει την παράσταση

Φυσικά, από την παρέλαση των αστέρων δεν μπορούσε να λείψει η εντυπωσιακή Jennifer Lopez.

Αναφορικά με τους νικητές των βραβείων, ο Justin Bieber αναδείχθηκε Καλλιτέχνησ της Χρονιάς κερδίζοντας παράλληλα το βραβέιο για το καλύτερο ποπ τραγούδι («Peaches»). Η Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο «Τραγούδι της χρονιάς» με το «Drivers License» και ο Lil Nas X έλαβε το πολυπόθητο βραβείο «Βίντεο της χρονιάς».

Congrats to @JustinBieber for winning Artist Of The Year at the 2021 #VMAs! pic.twitter.com/taTycEqyNJ — MTV (@MTV) September 13, 2021

Πηγή: skai.gr