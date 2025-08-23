Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ DOCK θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς, στη Μαύρη Θάλασσα, από τις 17 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι διοργανωτές μέσω των λογαριασμών τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δέκα ταινίες. Για το παράλληλο πρόγραμμα θα διοργανωθούν συνοδευτικές προβολές. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από διεθνή κριτική επιτροπή. Ο νικητής θα κερδίσει ένα μεγάλο έπαθλο ύψους 2.000 λέβα. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει όλες τις προβολές δωρεάν.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η αποστολή του DOCK είναι να γίνει μια από τις πολυτιμότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Βουλγαρία, συμβάλλοντας στην εξερεύνηση της παγκόσμιας ιστορίας με πρωτότυπο τρόπο.

Παραγωγοί, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι από όλο τον κόσμο είναι καλεσμένοι στο φεστιβάλ. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα Μαρία Ντούζα, η οποία έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις ταινίες «Το δέντρο και η κούνια» και «Άκουσέ με». Έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία και έχει δουλέψει σε δεκάδες παραγωγές ντοκιμαντέρ και ταινιών μεγάλου μήκους.

Ένα άλλο μέλος της κριτικής επιτροπής, ο Βούλγαρος σκηνοθέτης, animator και εικονογράφος Βλαντίμιρ Τοντόροφ, έχει δουλέψει σε επιτυχημένες παραγωγές όπως «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», «Ο ποντικομικρούλης», «Το πολικό εξπρές», «Μπέογουλφ», «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» και το βραβευμένο με Όσκαρ «The ChubbChubbs». Είναι επίσης σκηνοθέτης των βραβευμένων μικρού μήκους ταινιών κινουμένων σχεδίων «Flutter and Dreamer» και συγγραφέας των βιβλίων «Η Φεγγαρόπετρα», «Ο θυμός του Όλιβερ», «Αρχιπέλαγος Ν.Υ.» και «Ένας Βούλγαρος στο Χόλιγουντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

