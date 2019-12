Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωση και έχει γίνει περιζήτητο παρουσιάζεται ο Τζάστιν Τριντό, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Μπόρις Τζόνσον, να συζητούν με αρκετά χιουμοριστική διάθεση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας και της Βρετανίας φαίνεται να έχουν στήσει «πηγαδάκι» στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και να αναφέρονται με χιουμοριστική διάθεση στη συνέντευξη Τύπου διάρκειας 48 λεπτών που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς και στην «καυτή» συνομιλία του με τον Μακρόν περί ISIS.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP