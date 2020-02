Ιντερνετικό ντελίριο προκάλεσαν οι φωτογραφίες του Ντόνταλντ Τραμπ που ανέβασε ένα χρήστης και δείχνουν το πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ υπερβολικά μακιγιαρισμένο ή μαυρισμένο με τεχνητό τρόπο.

⁦ @realDonaldTrump ⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ

@realDonaldTrump’s hair was dancing with strong winds when he walked to the Oval Office. @POTUS returned to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 ⁦⁩ pic.twitter.com/THqWITiVNE