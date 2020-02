Τo φετινό Halftime του Super Bowl θα μείνει σίγουρα στην ιστορία.

Η καυτή εμφάνιση των Shakira και JLO έκανε τους πάντες να παραμιλούν αφού οι εκρηκτικές τραγουδίστριες πραγματικά σάρωσαν την σκηνή με τα απίστευτα χορευτικά τους συνοψίζει το must.

Η εμφάνισή τους είναι νούμερο 2 στα trending στο Youtube της χώρας μας και η γλώσσα της Shakira έγινε viral στο Twitter αμέσως.

Λίγο πρίν το τέλος του δικού της solo λοιπόν γύρισε προς την camera και ... Δείτε το...

Μετά από αυτό οι Twitterαδες από όλο τον κόσμο δεν ήθελαν και πολύ για να ξεκινήσουν το τρολ.

Όπως όμως φαίνεται από αναφορές χρηστών, η Shakira έστειλε την αγάπη της στην Μέση Ανατολή με τον χορό της που χαρακτηρίστηκε ως oriental και χρησιμοποιώντας δύο παραδοσιακά μουσικά όργανά τους, επισημαίνει το twitter.

Ακόμα το τραγούδι της «Ojos Asi» περιέχει αραβικούς στοίχους και όπως φαίνεται η πρακτική με την γλώσσα (ζαγκρούτα) χρησιμοποιείτε στον Αραβικό κόσμο κυρίως στα γλέντια και τις χαρές.

You really have to understand how huge Shakira’s performance was for the Middle Eastern community. She had belly dancing, a mijwiz and a derbeke, performed “Ojos Asi” which was one of the few Shakira songs to have Arabic in it, did a Zaghrouta, all love on the biggest stage