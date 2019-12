Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει έναν απρόσμενο επισκέπτη σε στρατιωτική καντίνα στην Βεγγάλη.

Ένας ελέφαντας μπήκε στην άδεια αίθουσα και άρχισε να παρασέρνει τραπέζια και καρέκλες. Γρήγορα τον αντιλήφθηκαν εργαζόμενοι της καντίνας και για να το φοβίσουν άναψαν έναν πυρσό και τον κουνούσαν μπροστά του για να βγει έξω.

Τελικά ο ελέφαντας τρομαγμένος από τη φωτιά και από τις φωνές βγήκε έξω από τον χώρο, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο, τουλάχιστον ένας στρατιωτικός παρακολουθούσε τη σκηνή και την κατέγραφε στο κινητό του.

Τα τοπικά μέσα δεν αναφέρουν τι απέγινε το άγριο ούτε ζώο ούτε εάν τραυματίστηκε.

So an #elephant just walked into an Army canteen. Was not much aware about the installments & changed routes. Seems was not happy with the food also. An elephant always remember the route. As forwarded. pic.twitter.com/WSGVLiFoVi