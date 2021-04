Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ θα ενώσουν τις φωνές τους με διάσημους τραγουδιστές και ηθοποιούς σε μια μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση, για την ισότιμη πρόσβαση όλων των χωρών του πλανήτη στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Το VaxLive θα γίνει διαδικτυακά στις 9 Μαΐου και θα το παρουσιάσει η Σελίνα Γκόμεζ.

Στο promo βίντεο που ήδη κυκλοφόρησε αναφέρεται πως πρόκειται για μια «συναυλία για την επανένωση του κόσμου».

«Καλούμε τους ηγέτες όλου του κόσμου να κάνουν το βήμα και να διασφαλίσουν πρόσβαση στα εμβόλια για όλους ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε με την πανδημία μια για πάντα και παντού», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

#VaxLive is almost here! On May 8, join us, @SelenaGomez, Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, @JLo, @FooFighters, and more for a show with big names and an even bigger message: everyone, everywhere deserves access to a COVID-19 vaccine. https://t.co/LQH1HGdvme pic.twitter.com/2RhLrkwvmW