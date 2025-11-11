Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πρωταγωνιστούν στην απολαυστική κωμωδία ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, που μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Στο 1ο επεισόδιο, οι ήρωες πήγαν για «Αγορά Αυτοκινήτου» και προκάλεσαν αίσθηση στην τηλεόραση και τα social media. Τι θα συμβεί, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00, όταν πάνε για «Βαθμούς Σχολείου» και βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τη δασκάλα του παιδιού τους, την οποία υποδύεται η Θάλεια Ματίκα;

ΤΟΤΕ: Ο Τάκης και η Σούλα επισκέπτονται τη δασκάλα του γιου τους. Εκεί μαθαίνουν ότι είναι πολύ καλός μαθητής, κάτι που κάνει έξαλλο τον Τάκη. Όταν όμως δει τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του παιδιού του, ίσως αλλάξει γνώμη.

ΤΩΡΑ: Ο Σπύρος και η Βαλέρια επισκέπτονται τη δασκάλα της κόρης τους. Εκεί πληροφορούνται ότι η κόρη τους δεν τα πάει καλά στα μαθήματα και αρνούνται να το πιστέψουν. Σύντομα θα συμφωνήσουν πώς απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο που φταίει για όλα.

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

