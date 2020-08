Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι έκοψαν κάθε επικοινωνία για δύο μήνες αφού ο τελευταίος αποκάλυψε τα σχέδιά του για «Megxit» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με βασιλικό βιογράφο.



Αλλά και σήμερα οι αδελφοί μιλάνε μετά βίας μεταξύ τους, και η ρήξη τους θα «πάρει χρόνο για να θεραπευτεί», δήλωσε ο Ομίντ Σκόμπι, ένας από τους συγγραφείς του «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» (Βρίσκοντας την Ελευθερία: Χάρι και Μέγκαν και η δημιουργία μιας Μοντέρνας Βασιλικής Οικογένειας) αναφέρει η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun.



«Νομίζω ότι η απόσταση μεταξύ των αδελφών διευρύνεται διαρκώς», είπε ο Σκόμπι σε συνέντευξη του στο «True Royalty TV» που προβλήθηκε την Κυριακή. «Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να θεραπευτεί», πρόσθεσε, σύμφωνα με το The Sun.



Ο μελλοντικός μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν προφανώς εξοργισμένος που ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν τον Ιανουάριο να αποκαλύψουν έναν «οδικό χάρτη» για το πώς σχεδίαζαν να αποχωρήσουν από τη βασιλική οικογένεια και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.



«Οι δηλώσεις δεν συζητήθηκαν εσωτερικά. Αυτό ήταν που προκάλεσε μεγαλύτερο πόνο στον Ουίλιαμ, γιατί πατά σε δυο βάρκες», είπε ο Σκόμπι. «Δεν είναι μόνο ο αδελφός, είναι επίσης μελλοντικός βασιλιάς και ένιωσε ότι η στάση του ζεύγους έβλαψε το κύρος της βασιλικής οικογένειας».



Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας πρόσθεσε: «Ότι έβγαλε τα οικογενειακά θέματα σε δημόσια θέα, όταν θα έπρεπε να συζητηθούν ιδιωτικά, προκάλεσε πολλή οργή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Μετά από αυτό, δεν έγινε και πολλή προσπάθεια για να παραμείνουν στον βασιλικό οίκο ο Χάρι και ο Μέγκαν, είπε ο Σκόμπι.



Πηγή: skai.gr