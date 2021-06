Σαρώνει το διαδίκτυο βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ως μια πρωτότυπη διαφήμιση της κάρτα συγκοινωνιών στην πόλη, αφού μέσα από αυτό παρουσιάζει τις γάτες της Κωνσταντινούπολης.

Istanbulkart - the most convenient way to pay for public transport in Istanbul. Well, maybe not all the time 😹 pic.twitter.com/BBqrBY6QYP