Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ο ηθοποιός Τζέρι Στίλερ, γιος του επίσης διάσημου ηθοποιού Μπεν Στίλερ. Την δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο γιος του.

«Με θλίψη ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, Τζέρι Στίλερ έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Ήταν σπουδαίος πατέρας και παπούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγός της Άν για περίπου 62 χρόνια. Θα μας λείψεις πολύ. Σε αγαπώ πατέρα», αναφέρει ο Μπεν Στίλερ στο συγκινητικό του μήνυμα στο Twitter.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5